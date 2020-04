Gersdorf zapytano, co by dziś powiedziała prezydentowi Dudzie

W programie "Kropka nad i" Monika Olejnik zapytała Gersdorf "co by dzisiaj profesor prawa powiedziała doktorowi prawa Andrzejowi Dudzie".

– Że zapomniał. Widocznie trzeba się poduczyć, co to jest konstytucja, jakie kompetencje ma pan prezydent, że powinien czuwać nad niezależnością i niezawisłością sądów właśnie, wspierać to sądownictwo, a nie tłamsić i mówić, że to jest kasta, która broni własnych interesów, bo to jest nieprawda. Broni porządku prawnego i państwa prawa. Taka jest prawda – powiedziała Gersdorf.

Zapytana, czy Polska jest krajem autorytarnym, odparła: – Mam nadzieję, że jeszcze nie, ale zmierzamy do tego szybkim tempem.

Dopytywana o szczegóły wyjaśniła, że ma na myśli choćby sposób procedowania wokół wyborów prezydenckich. – Sposób tłumaczenia, przeprowadzania na siłę tych zmian, które nie powinny mieć miejsca. To świadczy o tym, że władzy bardzo zależy, żeby wybory były właśnie w tym momencie, niezależnie od tego, jak daleko będą łamały konstytucję – stwierdziła Gersdorf.

30 kwietnia upływa kadencja Małgorzaty Gersdorf na stanowisku pierwszego prezesa SN. Prezydent Duda wyznaczył sędziego Kamila Zaradkiewicza jako pełniącego obowiązki pierwszego prezesa.

