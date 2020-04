Ostry wpis Winnickiego: Kto się z tego cieszy, nie ma nic wspólnego z prawicą

30 kwietnia upływa kadencja prof. Małgorzaty Gersdorf na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski poinformował dziś, że zgodnie z ustawą o SN, prezydent powierzył wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa sędziemu Kamilowi Zaradkiewiczowi, do czasu powołania właściwego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Do decyzji prezydenta odniósł się na Twitterze jeden z liderów Konfederacji. Robert Winnicki nie krył swojego negatywnego stosunku do Kamila Zaradkiewicza. "Kto cieszy się, że Andrzej Duda mianował tęczowego (vide interpretacje Konstytucji ws. homozwiązków), doskonale współpracującego (do pewnego etapu) z PO i Rzeplińskim oraz do bólu oportunistycznego karierowicza, prof.Zaradkiewicza, na szefa SN, nie ma nic wspólnego z prawicą" – ocenił.

We wcześniejszym wpisie na ten temat prezes Ruchu Narodowego przypomniał opinię, jaką nt. nowego prezesa Sądu Najwyższego wyraziła była posłanka PiS, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz.

