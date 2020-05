Terlikowski: Kompromitacja klasy politycznej będzie tak duża, że nastąpi koniec status quo

Mimo sprzeciwu opozycji i byłego już wicepremiera Jarosława Gowina, Prawo i Sprawiedliwość chce, aby odbyły się one w zaplanowanym terminie – 10 maja. Głosowanie miałoby się odbyć w pełni korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Za organizację wyborów odpowiedzialny jest wicepremier Jacek Sasin. Choć ustawa o głosowaniu korespondencyjnym jeszcze nie obowiązuje, bo dopiero znajduje się w Senacie, przygotowania do wyborów już się zaczęły.

Do wyborczych sporów odniósł się na jednym z portali społecznościowych Tomasz Terlikowski.

"Niezależnie od tego, kto 'wygra', a kto 'przegra' obecne polityczne zapasy (w kisielu) o termin i sposób wyborów, to żyjemy u progu końca tego, co było i początku czegoś nowego" – stwierdził publicysta tygodnika "Do Rzeczy". Jak podkreślił, "kryzys będzie na tyle głęboki, a kompromitacja klasy politycznej tak duża, że nastąpi koniec status quo". "Pożegnam go bez żalu, a jeśli się czegoś obawiam to okresu przejściowego. To może być bardzo trudny czas dla bardzo wielu" – skwitował.