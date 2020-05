Jak rząd radzi sobie z epidemią? Zobacz co myślą Polacy

Kosiniak-Kamysz o bojkocie wyborów: I co dalej? Nie słyszałem

Od tych mówiących o teatralnych bojkotach nie słyszałem odpowiedzi: bojkot i co dalej? Chcę, by nie doszło do zmarnowanej szansy. Dlatego walczę. Nie oddam Polski walkowerem – mówił w Polsat News szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz