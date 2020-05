"Jak Kaczyński mu każe skoczyć z wieżowca, to skoczy". Sikorski o prezydencie

Serwis Onet poinformował rano, że obóz rządzący rozważa dymisję prezydenta. Dobrowolna rezygnacja Andrzeja Dudy z pełnionej funkcji pozwoliłoby Prawu i Sprawiedliwości na nowo rozpisać wybory prezydenckie w dowolnym terminie do połowy lipca, a tym samym uciszyć zarzuty o naruszanie prawa podczas organizacji głosowania.

Do doniesień tych odniósł się na antenie Polsat News Radosław Sikorski. – Andrzej Duda jest słabym prezydentem, więc powinien podać się do dymisji – ocenił europoseł Platformy Obywatelskiej. Jak dodał, prezydent "potwierdziłby jednocześnie, że jak mu Kaczyński każe skoczyć z wieżowca, to skoczy i złoży też urząd".

– Władza stosuje różne kruczki, żeby naginać prawo i łamać konstytucję - to byłby kolejny. Nic nowego. Ale to przynajmniej dawałoby szansę na bezpieczne i demokratyczne wybory, których teraz, za tydzień, z definicji być nie może, bo nie ma kampanii wyborczej – wskazał polityk.

Sikorski odniósł się też do spadających notowań kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. – Taka jest natura sondaży. One są dzisiaj obciążone znacznie większym błędem niż zwykle – ocenił. Jak tłumaczył, sondaże odzwierciedlają wolę tych, którzy pójdą na wybory. –Nasz elektorat mówi, że nie weźmie w nich udziału. Te notowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o których się mówi, to są jej notowania w twardym elektoracie PiS – dodał.