Stanowcza reakcja Andrzeja Dudy: Dla mnie to fake dnia

W poniedziałek prezydent spotkał się we Wroceniu na Podlasiu ze strażakami, którzy gasili pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Podczas konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał Andrzeja Dudę o "wiadomość dnia, że może pan się podać do dymisji, żeby przesunąć datę wyborów bez zwoływania stanu wyjątkowego czy klęski żywiołowej".

– To zależy, co dla kogo jest wiadomością dnia. Dla mnie to fake dnia. Dla mnie wiadomością dnia jest to, że został zawarty kontrakt na budowę Baltic Pipe, tej części, która biegnie po dnie Morza Bałtyckiego i dzisiaj to zostało ogłoszone – powiedział prezydent.

Dopytywany o termin głosowania stwierdził, że "od początku mówi, że wybory trzeba zrobić tak, żeby one były bezpieczne". – To nie jest kompetencja prezydenta w tym przypadku zarządzanie wyborów, to jest kompetencja marszałka Sejmu. Są określone pewne widełki konstytucyjne, jeżeli chodzi o termin pomiędzy 100. a 75. dniem przed zakończeniem kadencji prezydenta. Natomiast decyzja należy do marszałka Sejmu i ewentualnie do Sejmu. Oni muszą tę sprawę jakoś rozwiązać i to jest ich zadanie – dodał.

Andrzej Duda stwierdził, że "mamy pewien kłopot związany z epidemią koronawirusa, ale jak widać ten stan epidemiczny się zmniejsza". Nawiązując do wyborów korespondencyjnych, prezydent powiedział, że pozytywnie o tej formule głosowania wypowiedział się przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia.

– Takie argumenty pod tytułem, że przesyłki będą zarażały (…) przecież Polacy setki tysięcy przesyłek odbierają dziennie, czy to od Poczty, czy firm kurierskich i jakoś nikt w tym problemu do tej pory nie widział. Nagle przesyłki wyborcze mają spowodować jakiś problem. Jest dużo w tym wszystkim takiego ewidentnego politycznego naciągania, pogrywania. Pamiętajmy, że konstytucja jest konstytucją i termin (wyborów – red.) jest określony – oświadczył Andrzej Duda.