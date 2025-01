Trzaskowski dostał pytanie o pomnik UPA. Nietypowa reakcja

Piotr Gliński stwierdził, że Polska idzie wobec Ukrainy na ustępstwa w sprawie renowacji ukraińskiego pomnika na Monastyrze. – Fakty są takie, że mamy tu głównie wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy, który potwierdził, że na tej liście do “załatwienia spraw”, która została przedstawiona przez Ukraińców, jest ten pomnik. Ukraina dopięła tego, czego żądała od nas, czyli zatwierdzenia listy spraw do załatwienia. Ja się nigdy na to nie chciałem zgodzić – mówił w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

Małgorzata Kidawa-Błońska też potwierdziła, że faktycznie powstał już zespół zajmujący się tą kwestią. – Powstała grupa robocza, trwają rozmowy. Ja nie chcę tego komentować. Musimy tę sprawę zakończyć i to musi się kiedyś skończyć – mówiła.

Trudne pytanie do Trzaskowskiego

O renowację pomnika został zapytany Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej. Polityk w odpowiedzi stwierdził, że najważniejsze obecnie jest wspieranie Ukrainy i walka z Putinem.

– Dzisiaj, bo dzisiaj jest najważniejsze to, żeby wspierać militarnie Ukrainę. Ja wczoraj rozmawiałem z prezydentem Zełenskim również o tym, że sprawy historyczne muszą być wyjaśnione. Ja się bardzo cieszę, że sprawa ekshumacji ruszyła do przodu. Ale dla nas w tej chwili najważniejsze jest, żeby Polska była bezpieczna, żeby nie było wojny i żeby nie było słów, które padają z ust jakiegokolwiek polskiego polityka, które mogą być interpretowane jako pośrednie wsparcie Putina. To jest dzisiaj najważniejsze i każdy, kto stara się rozmawiać o czymś innym i na co innego zwracać uwagę niż walka z Putinem – mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich.

Następnie Trzaskowski jeszcze raz podkreślił, że "sprawy historyczne" są ważne, ale on w obecnej chwili chce skupić się na temacie bezpieczeństwa.

