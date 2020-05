Urlop w czasach zarazy

Bezpieczna szczepionka na koronawirusa nie będzie gotowa wcześniej niż wiosną albo latem 2021 r. W najbliższych miesiącach ani w Polsce, ani w wielu krajach Europy nie będzie więc kolonii dla dzieci ani zapełnionych po brzegi hoteli. Restauratorzy, hotelarze i właściciele biur podróży w Polsce i na całym świecie ostrzegają jednak rządy, że jeśli szybko nie wrócą do działalności, to bankructwo będą musiały ogłosić setki tysięcy przedsiębiorców, a do urzędów pracy zgłoszą się dziesiątki milionów nowych bezrobotnych. Turystyka odpowiada bowiem za ponad 10 proc. światowego PKB.

