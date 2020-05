Tusk nie może wrócić do Polski. Córka premiera zdradza jak wygląda sytuacja rodziny

Kasia Tusk w rozmowie z „Vogue” opisywała jak wygląda jej życie w trakcie kwarantanny i jak epidemia wpłynęła na jej rodzinę.

– Bardzo tęsknię za bliskimi. Mój tata od wielu tygodni nie może wrócić z Brukseli do Polski. Jest tam zupełnie sam, nie licząc oczywiście współpracowników – tłumaczy blogerka.

– Mama co prawda mieszka dwa kilometry ode mnie, ale widujemy się na dystans – ja staję w ogrodzie, a ona w oknie. I tak rozmawiamy. Dopiero teraz widzę, jak bardzo ułatwiało mi życie to, że pomagała mi w opiece nad córką – opowiada dalej córka byłego premiera.

Jak tłumaczy Kasia Tusk, chociaż jej rodzice większość czasu spędzają w zagranicą to na kilka dni w miesiącu mama blogerki wracała do Trójmiasta, aby pomóc córce. – Teraz widzę, że to były bardzo cenne godziny – dodaje.

W wywiadzie Kasia Tusk zapewnia też, że nie spotyka się z osobami starszymi, czy w grupie ryzyka. – Trzymam się tego bardzo mocno od samego początku. Może wybrałabym się z koleżanką na spacer, w odpowiedniej odległości, oczywiście w masce i rękawiczkach. Ale jeszcze tego nie zrobiłam – dodaje.