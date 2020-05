Pilna narada na Nowogrodzkiej. Rozmowa "ostatniej szansy" Kaczyńskiego z Gowinem

Tuż przed południem we wtorek do siedziby PiS przyjechał Jarosław Gowin - informuje "Fakt". Z ustaleń tabloidu, na Nowogrodzkiej miało dojść do rozmowy w cztery oczy byłego już wicepremiera z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Jarosław Gowin miał spędzić w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości ok. 40 minut. Jak dowiedział się "Fakt", prezes PiS miał osobiście rozmawiać z Jarosławem Gowinem. Informatorzy tabloidu wskazują, że było to spotkanie "ostatniej szansy" na ustalenie wspólnego stanowiska ws. wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, że w akcie protestu przed organizacją wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej w terminie majowym Jarosław Gowin podjął decyzję o rezygnacji z funkcji pełnionych w rządzie Mateusza Morawieckiego. – Prezes PiS wycofywał się w przeszłości z niewygodnych decyzji – z nowelizacji ustaw o IPN, przepisów dotyczących kontroli technicznej aut czy ustawy o ochronie zwierząt. Wiele wskazuje na to, że i tym razem tak się stanie i uda się uratować koalicję – tak jeszcze przed spotkaniem na Nowogrodzkiej powiedział "Faktowi" chcący zachować anonimowość polityk Porozumienia. "Fakt" zwraca uwagę, że wczoraj do późnej nocy na Nowogrodzkiej odbywały się rozmowy, w których udział brali m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, a także szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.