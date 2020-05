Europoseł PiS: Ta odpowiedzialność ma wymiar historyczny

W rozmowie z Elizą Olczyk na antenie Polskiego Radia 24 europoseł PiS odniósł się do chaosu związanego z zaplanowanymi na 10 maja wyborami prezydenckimi. Partia rządząca chciała, aby odbyło się one tylko w formie korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, jednak takiemu rozwiązniu sprzeciwił się lider koalicyjnego Porozumienia. Wciąż nie wiadomo, jakie będą losy ustawy autorstwa PiS w tej sprawie, która prawdopodobnie dziś wróci do Sejmu z Senatu. Wczoraj izba wyższa przyjęła uchwałę o odrzuceniu jej w całości.

– Najbardziej racjonalnym wariantem jest odrzucenie stanowiska Senatu i zmiana terminu wyborów prezydenckich na 23 maja. To pozwoli nam uniknąć kryzysu politycznego – ocenił europoseł PiS, tłumacząc, że obecnie najważniejsza jest stabilność państwa. Prof. Krasnodębski wyraził nadzieję, że "rozważy to w swoim sumieniu Jarosław Gowin". – To jedyne możliwe rozwiązanie, jeśli nie chce się rozbijać Zjednoczonej Prawicy – dodał.

Gość Elizy Olczyk przyznał, że sytuacja w której znalazł się lider Porozumienia nie jest łatwa. – Trudno jest mu się wycofać, ale apeluję, aby to zrobił. Koledzy z Porozumienia powinni stanąć na wysokości zadania i zdać sobie sprawę z odpowiedzialności, która ma wymiar historyczny – wskazał prof. Zdzisław Krasnodębski.