Osocze krwi ozdrowieńca pomogło ciężarnej kobiecie chorej na COVID-19

Prezydent powołał sześciu nowych sędziów Sądu Najwyższego

Prezydent Andrzej Duda powołał sześciu nowych sędziów Sądu Najwyższego. Trzech z nich trafi do Izby Dyscyplinarnej, dwóch - do Izby Karnej, a jeden - do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.