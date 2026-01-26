Zakaz social mediów dla dzieci? Kolejny sondaż

W badaniu United Surveys, przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski, zapytano Polaków, czy prawo powinno zakazywać osobom przed 15. urodzinami zakładania kont na platformach takich jak TikTok, Instagram czy Facebook. Wyniki są jednoznaczne.

Zdecydowana przewaga zwolenników zakazu

Jak podaje Wirtualna Polska, łącznie aż 73,3 proc. respondentów opowiada się za wprowadzeniem takiego zakazu. "Co szczególnie istotne, aż 44,5 proc. badanych wybrało odpowiedź 'zdecydowanie tak', co świadczy o bardzo wysokim poziomie determinacji w tej kwestii. Odpowiedź 'raczej tak' wskazało 28,8 proc. ankietowanych" – czytamy.

Przeciwnicy wprowadzenia zakazu są zdecydowaną mniejszością – stanowią jedynie 18 proc. respondentów. Tylko 10,9 proc. z nich wskazało odpowiedź "raczej nie", a 7,1 proc. – "zdecydowanie nie".

Niezdecydowanych w tej sprawie jest zaledwie 8,7 proc. badanych.

Tak wygląda poparcie dla zakazu w poszczególnych elektoratach

Zwolennikami dokonania radykalnej zmiany w tym zakresie są wyborcy koalicji rządzącej, czyli KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. Aż 83 proc. elektoratu wymienionych ugrupowań chce zakazu, z czego 69 proc. popiera go w sposób zdecydowany. To najwyższy wynik w całym zestawieniu.

Z kolei wyborcy partii opozycyjnych, czyli PiS oraz Konfederacji, są nieco mniej zdecydowani w tej sprawie, ale wyraźna większość z nich, bo 66 proc. – powiada się za wprowadzeniem ograniczeń. "W tej grupie głosy rozkładają się niemal po równo między 'zdecydowanie tak' (32 proc.) a 'raczej tak' (34 proc.)" – wskazuje Wirtualna Polska.

Wśród osób, które nie deklarują poparcia dla żadnej partii politycznej, zwolennicy zakazu stanowią 68 proc. W tej grupie najwięcej osób wskazało opcję "raczej tak" (51 proc.).

