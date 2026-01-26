Polska firma zdobywa Azję. Kolejny zakład w dużym kraju

To drugi zakład produkcyjny firmy w tym kraju, po fabryce zapraw suchych w Astanie. Koszt budowy zakładu szacowany jest na ok. 5 mln euro.

W ramach inwestycji Grupa Selena planuje budowę oraz wyposażenie w niezbędną infrastrukturę zakładu produkcyjnego na południu Kazachstanu. Inwestycja zwiększy moce produkcyjne firmy i pozwoli na wytwarzanie wysokiej jakości nowoczesnych produktów chemii budowlanej.

"Zapowiadana inwestycja jest zarówno odpowiedzią na wciąż rosnący popyt na suche mieszanki budowlane, jak i potwierdzeniem naszego trwałego zaangażowania w gospodarkę kraju. Na bieżąco śledzimy analizy ekonomiczne, które jednoznacznie wskazują, że gospodarka Kazachstanu pozostaje w trendzie wzrostu. Chcemy wykorzystać ten potencjał także w kontekście jego doskonałego położenia geograficznego. Traktujemy Kazachstan jako strategiczne i najbardziej efektywne miejsce do dalszej ekspansji w tej części świata. Nasza obecność w regionie rozwija się także w takich krajach jak Kirgistan i Uzbekistan. Dlatego nowy zakład produkcyjny powstaje na południu Kazachstanu" – powiedział prezes Sławomir Majchrowski, cytowany w komunikacie.

Tyle wyniesie koszt inwestycji. Spółka podała kwotę

Szacowany koszt najnowszej inwestycji Grupy Selena w Kazachstanie to ok. 5 mln euro. Projekt zakłada możliwość rozszerzenia inwestycji w przyszłości o kolejną linię produkcyjną.

Grupa Selena prowadzi w Kazachstanie działalność od 2002 roku i od tego czasu zbudowała silną pozycję lidera lokalnego rynku. Tytan Professional – wiodąca marka w portfolio grupy – jest tam obecnie najbardziej rozpoznawalną marką produktów chemii budowlanej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,78 mld zł w 2024 r.

