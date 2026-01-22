Polska firma przejmie zakład w Hiszpanii. Chodzi o znany koncern

Celem transakcji jest docelowo podwojenie produkcji do 2029 roku, dywersyfikacja miejsca wytwarzania, wzmocnienie odporności łańcucha dostaw oraz bezpieczeństwa lekowego w Europie. Formalne zamknięcie transakcji planowane jest na II kwartał 2026 roku.

Do czasu finalizacji transakcji produkcja będzie prowadzona bez zakłóceń, a proces przejęcia będzie realizowany stopniowo. Po zakończeniu okresu przejściowego Adamed przejmie operacyjne zarządzanie zakładem. Firma zapowiedziała utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia oraz dotychczasowych warunków pracy, podkreślono.

"Solidny zakład, który ma przed sobą przyszłość"

"Chcemy budować na tym, co już tam jest: na ludziach, ich wiedzy i doświadczeniu. To solidny zakład, który ma przed sobą przyszłość. To projekt długoterminowy, w który zamierzamy inwestować, by odgrywał istotną rolę w nadchodzących latach" – powiedziała przewodnicząca rady nadzorczej i współwłaścicielka Adamed Pharma Małgorzata Adamkiewicz, cytowana w komunikacie.

Zakład w Riells specjalizuje się w produkcji tabletek i kapsułek. Zatrudnia ponad 200 osób i wytwarza około 75 mln opakowań leków rocznie. Produkcja trafia do 77 krajów na świecie, głównie na eksport.

"Zakład Riells odgrywa ważną rolę w dostarczaniu leków pacjentom na całym świecie. Zależy nam na długoterminowej stabilności i rozwoju zakładów produkcyjnych. Jesteśmy przekonani, że pod kierownictwem Adamed zakład utrzyma najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa" – dodała dyrektor ds. produkcji i łańcucha dostaw w klastrze (General Medicines Sanofi) Marzia Bove.

Zakład będzie jednym z kluczowych punktów w międzynarodowej sieci produkcyjnej Adamed, skoncentrowanym na wytwarzaniu leków o dużych wolumenach trafiających przede wszystkim na rynki europejskie. Firma zainwestuje w modernizację produkcji, infrastruktury i logistyki oraz dostosowanie jej do obecnych i nowych produktów, zapowiedziano.

"W dużych, międzynarodowych firmach produkcyjnych standardem jest uniezależnianie się od jednego miejsca wytwarzania. Taka dywersyfikacja daje nam większą elastyczność i niezawodność operacyjną. Hiszpania to dla nas strategiczna lokalizacja, blisko rynków Ameryki Łacińskiej, na których chcemy wzmacniać swoją obecność" – podkreślił dyrektor zarządzający Adamed Pharma Paweł Roszczyk.

Adamed będzie produkował leki Sanofi

Zgodnie z porozumieniem, poza wprowadzeniem do produkcji leków Adamed, przez kilka kolejnych lat w zakładzie w Riells Adamed będzie nadal produkował leki Sanofi. Ma to zapewnić pełną ciągłość dostaw i brak zmian dla pacjentów. Własność produktów oraz ich dystrybucja handlowa pozostaną po stronie Sanofi.

Adamed jest obecny w Hiszpanii od 2009 roku poprzez spółkę Adamed Laboratorios. Obecnie jest to drugi co do wielkości rynek w Europie pod względem przychodów, charakteryzujący się stabilną perspektywą wzrostu.

W ciągu ostatnich 5 lat Adamed zwiększył produkcję leków o 75 proc. – z 2 do 3,5 mld tabletek rocznie. Dzięki przejęciu zakładu w Riells, spółka planuje do 2029 roku podwoić wolumen produkcyjny, do poziomu 7 mld tabletek rocznie.

Zakład w Riells będzie drugą fabryką zagraniczną w międzynarodowej sieci produkcyjnej Adamedu. Od 2017 roku spółka posiada fabrykę w Wietnamie. Leki polskiej firmy trafiają do pacjentów w ponad 80 krajach na 6 kontynentach.

Adamed Pharma jest polską rodzinną firmą farmaceutyczno-biotechnologiczną. Założona w 1986 roku dziś zatrudnia ponad 2 700 współpracowników, posiada dwa zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Wietnamie.

