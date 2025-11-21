Ten rynek rośnie w Polsce. Padły miliardowe kwoty

W okresie styczeń-październik br. wartość rynku wyniosła 50,81 mld zł, co oznacza wzrost o 10,3 proc. r/r.

"Rynek apteczny w październiku 2025 roku zanotował sprzedaż na poziomie 5 720,1 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2024 wzrosła o 483,2 mln zł (+9,2 proc.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 341,9 mln zł (+6,4 proc.). Obrót statystycznej apteki w październiku 2025 wyniósł 465,5 tys. zł, był to wzrost o 10,6 proc. względem analogicznego okresu 2024 roku" – czytamy w raporcie.

Wzrost we wszystkich segmentach

W porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. nastąpił wzrost wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 844,4 mln zł i wzrosła o 313 mln zł (+20,4 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 600,2 mln zł i wzrosła o 129,3 mln zł (+8,8 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2 222,4 mln zł i wzrosła o 33,9 mln zł (+1,5 proc.), wymieniono w materiale.

"Średnia cena detaliczna leku w październiku wyniosła 35,38 zł i wzrosła o 1,6 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2024 r. cena wzrosła o 13 proc. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 41,07 zł (wzrost o 18,6 proc. vs październik 2024), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 47,46 zł (wzrost o 11 proc. vs październik 2024), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 26,88 zł (wzrost o 8,1 proc. vs październik 2024" – czytamy dalej.

Średni narzut apteczny dla wszystkich leków w październiku br. wyniósł 26 proc. i był niższy o 2,5 proc. w porównaniu do narzutu w analogicznym okresie 2024 r., a w porównaniu do września narzut wzrósł o 0,8 proc.

Tyle wyniosła refundacja leków

"W październiku refundacja leków osiągnęła wartość 1 652 mln zł, tj. o 24,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 11,9 proc. i był niższy o 0,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku" – czytamy też w informacji.

PEX jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.

Czytaj też:

W aptekach zabraknie leków? Ministerstwo Zdrowia wydało ważny komunikatCzytaj też:

Główny Inspektorat Farmaceutyczny ostrzega: Miliony Polaków bez leków