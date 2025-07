W aptekach zabraknie leków? Ministerstwo Zdrowia wydało ważny komunikat

Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności w Polsce. Tzw. "lista antywywozowa", która zacznie obowiązywać od 10 lipca 2025 roku, liczy aż 269 pozycji – to znaczny wzrost w porównaniu do poprzednich miesięcy. Obejmuje ona m.in. leki na cukrzycę, choroby serca, padaczkę, mukowiscydozę, ADHD, przewlekły ból, a także specjalistyczne preparaty żywieniowe dla dzieci.

Lista zagrożonych preparatów jest długa

Na liście zagrożonych preparatów znajdują się m.in. leki przeciwcukrzycowe, takie jak Ozempic, Jardiance, Trulicity, Abasaglar czy Humalog, a także środki kardiologiczne i przeciwzakrzepowe, w tym Actilyse. Problemy mogą dotyczyć również leków przeciwbólowych i opioidów, takich jak OxyContin, Instanyl czy MST Continus.

Niepokojące sygnały dotyczą także leków psychotropowych i przeciwpadaczkowych, w tym preparatów Rispolept Consta, Diacomit, Finlepsin i Gabitril. Wśród zagrożonych znajdują się także preparaty hormonalne, takie jak Activelle i Systen Conti, a także leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych – Pulmozyme stosowany przy mukowiscydozie, Madopar dla pacjentów z chorobą Parkinsona, Pentasa lecząca choroby jelit czy Daivobet stosowany przy łuszczycy.

Uwagę zwraca również możliwy brak specjalistycznych preparatów żywieniowych, takich jak Bebilon Pepti i Nutramigen, a także leków na ADHD – na przykład Concerta. Na liście znalazła się również szczepionka przeciw wirusowi HPV – Gardasil 9.

Czym jest lista antywywozowa?

Lista ma na celu zapobieganie wywozowi leków za granicę, gdzie ich ceny bywają znacznie wyższe niż w Polsce. Umieszczenie preparatu na liście oznacza, że jego wywóz wymaga zgłoszenia i podlega ścisłym ograniczeniom. Dzięki temu resort zdrowia chce zapewnić ciągłość terapii pacjentom w kraju.

Eksperci uspokajają, że obecność leku na liście nie oznacza, że nie będzie on dostępny w aptekach. To jednak sygnał ostrzegawczy, że mogą wystąpić niedobory w hurtowniach lub zakłócenia w dystrybucji. Ministerstwo zapewnia, że reaguje na bieżąco na ryzyko przerw w dostawach. Pacjentom zaleca śledzenie komunikatów i w razie problemów z realizacją recept – konsultowanie się z lekarzem w celu znalezienia alternatywy dla stosowanego do tej pory preparatu.

