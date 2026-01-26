"Przestraszył się". Media spekulują o nietypowym zachowaniu premiera Słowacji

Słowackie media informują o ostatnich wizytach zagranicznych szefa rządu Roberta Ficy. Polityk odwiedził Paryż i Brukselę. Co ciekawe, wkrótce Fico znów spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Jak przekazał na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, w trakcie wizyty zostanie poruszony szeroki zakres tematów.

Dziennikarze zaczęli spekulować, po co premierowi Słowacji kolejna wizyta w Paryżu, skoro niedawno spotykał się z francuskimi politykami. Tymczasem Andrej Danko, przewodniczący wchodzącej w skład rządowej koalicji partii SNS stwierdził tajemniczo, że Fico chce rozmawiać z Macronem, ponieważ podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie "przestraszył się" tego, co usłyszał od Donalda Trumpa. Polityk nie wyjaśnił jednak, o co dokładnie mu chodziło.

Przypomnijmy, że szef słowackiego rządu spotkał się z amerykańskim przywódcą 18 stycznia na Florydzie. Tematem rozmowy była budowa nowego bloku jądrowego w Jaslovskich Bohunicach. Politycy rozmawiali jednak także na temat wojny na Ukrainie.

– Przedmiotem dyskusji był szereg kwestii międzynarodowych. Skupiliśmy się przede wszystkim na Ukrainie, a przedstawiciele amerykańscy byli zainteresowani naszym stanowiskiem, ponieważ wiedzieli, że nie powtarzamy jak papugi stanowiska Brukseli i od dawna wyrażamy własne opinie na temat wojny w Ukrainie – powiedział Fico, relacjonując w sieci spotkanie z Trumpem.

Najnowsza inicjatywa Trumpa

Rada Pokoju to najnowsza inicjatywa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Celem nowej organizacji ma być zarządzanie Strefą Gazy. Jej działania mogą jednak wykraczać poza ten obszar.

W skład Rady Pokoju dla Gazy, oprócz Donalda Trumpa jako przewodniczącego, wchodzą również m.in. sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, specjalny wysłannik Waszyngtonu Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, a także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Z doniesień mediów wynika, że zaproszenie do organizacji otrzymało łącznie 49 państw. Wśród nich znalazły się m.in. Polska, Niemcy, Francja, Węgry, Włochy, Ukraina, ale również Rosja, Białoruś i Izrael.

