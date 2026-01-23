Putin stawia warunki. Kreml domaga się "formuły z Anchorage"

To pierwszy taki format rozmów pokojowych od początku wojny. Wołodymyr Zełenski potwierdził już, że będzie pertraktował ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji.

– Powszechnie wiadomo, że stanowisko Rosji jest takie, że Ukraina i ukraińskie siły zbrojne powinny opuścić terytorium Donbasu, muszą zostać stamtąd wycofane. To bardzo ważny warunek – powiedział Dmitrij Pieskow.

Cytowany przez agencję Reuters rzecznik Kremla stwierdził, że pokój na Ukrainie uda się osiągnąć, gdy zastosowana zostanie "formuła z Anchorage". Ten termin odnosi się do sierpniowego spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Pieskow nie podał jednak szczegółów, co dokładnie ma na myśli.

– Oczywiście nie chcemy publicznie wnikać w szczegóły omawianych przepisów. Dlatego nie mogę i nie powiem, co oznacza "formuła Anchorage". Uważamy to za niewłaściwe – poinformował.

Wcześniej o powrocie do "formuły z Anchorage" wspominał rosyjski dyplomata Jurij Uszakow. – Co najważniejsze, podczas rozmów naszego prezydenta ze stroną amerykańską powtórzono, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej według formuły uzgodnionej w Anchorage nie ma nadziei na osiągnięcie trwałego rozwiązania – powiedział

"Konstruktywny dialog" USA-Rosja

Światowe media informowały, że w kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos doszło do nieformalnego spotkania przedstawiciela Władimira Putina z amerykańską delegacją. W rozmowach uczestniczyli: wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew oraz specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner. Po ich zakończeniu Dmitrijew mówił o "konstruktywnym dialogu", podkreślając, że "coraz więcej ludzi rozumie uczciwość rosyjskiego stanowiska". Z kolei Witkoff określił spotkanie jako "pozytywne" i zapowiedział kolejny etap negocjacji pokojowych.

Witkoff i Kushner przybyli z Davos do Moskwy. W czwartek wieczorem spotkali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

