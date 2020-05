Ilu Polaków zagłosuje w wyborach?

Według badania, Polacy nie chcą brać udziału w wyborach prezydenckich 10 maja w formie korespondencyjnej. Aż 58,8 proc. respondentów zadeklarowało, że nie zagłosuje. 38,1 proc. ankietowanych poweidziało, że chce wziąć udział w wyborach już w najbliższą niedzielę w sposób korespondencyjny.

Sondaż pokazuje tendencję, że im później odbędą się wybory, tym chętniej weźmiemy w nich udział. I to bez względu na to, czy będzie to głosowanie tradycyjne, w lokalach wyborczych, czy też korespondencyjne.

Gdyby wybory odbyły się w sierpniu, już 68,8 proc. pytanych chciałoby wziąć w nich udział. 19,3 proc. respondentów zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w wyborach, gdyby odbyły się w sierpniowym terminie w sposób tradycyjny, zaś 11,8 proc. jest niezdecydowanych.

