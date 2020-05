Sejm zdecydował ws. ustawy o głosowaniu korespondencyjnym

Kosiniak-Kamysz: To upokarzające dla Polski i jej obywateli

To jest wstyd, to jest upokarzające dla Polski i jej obywateli co zrobili rządzący nie wprowadzając stanu klęski żywiołowej – ocenił na antenie Polsat News lider PSL i kandydat tej partii na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz.