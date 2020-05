Krzysztof Dobies odchodzi z WOŚP. Opublikował oświadczenie

O swojej decyzji Dobies poinformował w czwartek za pośrednictwem Facebooka. Napisał, że odchodzi z fundacji z przyczyn osobistych i za porozumieniem stron. Z WOŚP był związany od 19 lat.

"To była cudowna, magiczna, pełna fantastycznych chwil i emocji, wieloletnia i niezapomniana przygoda. Wszystkie te lata ukształtowały mnie takim, jakim dziś jestem. Dały mi wiedzę, doświadczenia, ale także system wartości i filarów, na którym zbudowałem swój osobisty i zawodowy świat. To coś, co będzie mi towarzyszyło do końca świata i jeden dzień dłużej i za co jestem i będę Orkiestrze dozgonnie wdzięczny" – napisał Dobies.

W obszernym wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym były już rzecznik WOŚP podziękował wszystkim za współpracę.

"Najlepsze przed nami! Te słowa kieruję szczególnie w stronę tych, w których oczach i sercach widziałem dziś łzy i smutek. Pogońcie precz czarne myśli! Ja mam w sobie masę zapału, ja jestem podekscytowany tym, co nadchodzi, ja z ogromną ciekawością otwierać będę teraz kolejne drzwi, poprzez które wejdę w nieznane rejony życia, jakiego jeszcze sporo przede mną" – napisał Dobies.