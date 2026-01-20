Szejna tłumaczy się z zegarka. "To powinno zamknąć temat"

O swój luksusowy zegarek Andrzej Szejna został zapytany we wtorek w programie "Gość poranka" na antenie TVP Info.

Szejna ponownie zabrał głos w sprawie zegarka

– Nigdy nie posiadałem, nie byłem właścicielem zegarka, jakiegokolwiek, a mam ich sporo, też ze sobą jeden z nich, którego wartość by przekraczała 10 tysięcy złotych – oświadczył.

Polityk zwrócił uwagę, że zarówno takie zegarki, jak i inne przedmioty, których wartość przekracza tę kwotę, jak rower, czy jakikolwiek inny przedmiot ruchomy, trzeba wpisywać do oświadczenia majątkowego. – Również ten zegarek, o który pan redaktor pytał, nie ma wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych i to powinno temat zamknąć – podsumował.

Dziwne zachowanie polityka Lewicy po pytaniu o luksusowy zegarek. Nagle zmienił zdanie

Od wczoraj głośno o zegarku byłego wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny. Wszystko zaczęło się od rozmowy z reporterem wpolsce.pl podczas której dziennikarz wpolsce.pl zwrócił uwagę, że polityk Lewicy nosi na ręku luksusowy zegarek. Przebieg rozmowy był jednak dość zaskakujący. Szejna dopytywany o zegarek w pierwszej chwili przyznał, że nosi Omegę, potem jednak zaczął się wycofywać z tego zdania.

– Nie znajdę go u pana w oświadczeniu majątkowym, one są dosyć drogie panie ministrze – mówił Szereda.

Szejna odparł na to, że "musi sobie przypomnieć, co to za zegarek". – To nie jest Omega, nie – dodał po chwili zawahania.

W późniejszym wpisie zamieszczonym na platformie X dziennikarz wskazywał, że wartość noszonego przez polityka zegarka może sięgać nawet 40 tysięcy złotych. "Problem w tym, że w opublikowanym oświadczeniu majątkowym byłego wiceministra spraw zagranicznych nie ma po nim żadnego śladu! Czekamy na wyjaśnienia" – napisał Szymon Szereda.

