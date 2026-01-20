"Klich nie będzie ambasadorem w USA". Jasne stanowisko prezydenta

Do rozmów głowy państwa z szefem MSZ dojdzie 26 stycznia. Spotkanie ma dotyczyć nominacji ambasadorskich, wokół których od wielu miesięcy trwa spór. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Bogdana Klicha i Ryszard Schnepfa.

Sikorski wyraził nadzieję, że "przekona prezydenta, aby zechciał podpisać, zgodnie z ustawą, złożone 42 wnioski" w sprawie nominacji ambasadorskich. Jak dodał, wcześniej do podpisania 24 takich wniosków udało mu się przekonać Andrzeja Dudę.

Leśkiewicz: Prezydent Nawrocki ma swój pomysł

Do spotkania odniósł się we wtorek na antenie Telewizji Republika rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

– 26 stycznia o godzinie 14 ma się pojawić pan minister Sikorski u Pana prezydenta. To będzie pewnie jedna z kilku rozmów, czy też uzgodnień, które będą pomiędzy panem prezydentem a ministrem Sikorskim. Wszystko po spotkaniu 26 – zapowiedział współpracownik Karola Nawrockiego.

Jednocześnie Leśkiewicz nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy prezydent ma swojego kandydata na ambasadora w Stanach Zjednoczonych.

– Na pewno ma swój pomysł, jeżeli chodzi o cały proces obsady stanowisk ambasadorskich. Waszyngton to oczywiście kluczowa, najważniejsza placówka, w państwie naszego największego sojusznika Stanów Zjednoczonych, więc pan prezydent będzie o tym rozmawiał z panem ministrem Radosławem Sikorskim. Jedno jest pewne – ambasadorem w Stanach Zjednoczonych nie będzie Bogdan Klich – podkreślił rzecznik prezydenta.

Szczyt G20. Rzecznik prezydenta: Rząd nic nie robi

Rafał Leśkiewicz odniósł się również do szczytu G20.

– Pan prezydent zainaugurował przygotowania Polski do szczytu G20, który odbędzie się w grudniu tego roku w Miami. Wczoraj w Pałacu Prezydenckim pan prezydent spotkał się z polskimi przedsiębiorcami, by rozmawiać o możliwościach rozwoju polskich firm na rynkach globalnych i to jest istota, to jest niezwykle ważne – powiedział rzecznik głowy państwa.

– Patrzymy bardzo wnikliwie na to, co dzieje się na arenie międzynarodowej, ale dbajmy o sprawy polskie, dbajmy o to by polskie firmy, by polska gospodarka się rozwijała. Rząd nic nie robi, jeśli chodzi o przygotowania do G20 – dodał.

Czytaj też:

Kolejny przeciek z ambasady? Przydacz: Odnotowuję ze smutkiemCzytaj też:

Sikorski: Prawica ma niezdrową obsesję na punkcie Schnepfa i Klicha