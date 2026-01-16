Sikorski chwali prezydenta. "Odnotowałem zmianę tonu"

W trakcie konferencji prasowej w piątek (16 stycznia) szef MSZ został zapytany o wypowiedź prezydenta z noworocznego spotkania z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego. Karol Nawrocki ocenił, że Polska powinna stanąć na czele obozu reformy Unii Europejskiej, którą porównał do gasnącej gwiazdy.

Szef MSZ pozytywnie o prezydencie

– Prezydent jak zawsze dostał tezy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pozytywnie odnotowałem zmianę tonu w wypowiedzi pana prezydenta, bo to był ton troski o przyszłość Unii Europejskiej – ocenił Sikorski.

– Już nie ton twardego, nacjonalistycznego domagania się, żeby Unia zmieniła swoją naturę albo, broń Boże, domagania się polexitu, i już nie mówienia – bez konsultacji z rządem – że Polska proponuje to czy tamto, tylko troski o konkurencyjność Unii Europejskiej – co jest troską, którą rząd podziela – i zapowiedź propozycji reformatorskich – dodał minister.

Przyznał, że Unia Europejska "jak każda instytucja ludzka nie jest bytem idealnym". – Jest efektem tysięcy kompromisów pomiędzy państwami członkowskimi na przestrzeni kilkudziesięciu lat i nie wszystkie z tych kompromisów były udane. A wyzwania, jakie stoją przed UE, nigdy nie były bardziej dramatyczne – argumentował Sikorski.

Nominacje ambasadorskie. Nawrocki spotka się z Sikorskim

Na 26 stycznia prezydent zaprosił szefa MSZ na spotkanie. Rozmowy mają dotyczyć nominacji ambasadorskich, wokół których od wielu miesięcy trwa spór. Kością niezgody są przede wszysystkim dwa nazwiska: Bogdana Klicha i Ryszard Schnepfa.

Sikorski wyraził nadzieję, że "przekona prezydenta, aby zechciał podpisać, zgodnie z ustawą, złożone 42 wnioski" w sprawie nominacji ambasadorskich. Jak dodał, wcześniej do podpisania 24 takich wniosków udało mu się przekonać Andrzeja Dudę.

