Niejasne kulisy wielkiej imprezy pod patronatem Tuska. Kto i ile zapłacił?

Widowiskowe, zorganizowane z ogromnym rozmachem wydarzenie odbyło się w Warszawie pod koniec kwietnia 2025 r. Impreza, objęta honorowym patronatem premiera Donalda Tuska, została sfinansowana przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, na czele z Orlenem. Jak podaje "Rzeczpospolita" w programie wydarzenia znalazły się m.in. piknik Tysiąclecia, przelot samolotów F-16, parada historyczna przez Most Świętokrzyski, multimedialny spektakl oraz koncert finałowy z udziałem gwiazd (wystąpili m.in. Oskar Cyms, Grzegorz Hyży, Margaret i Zalia). Kulminacją miał być także największy w historii Polski pokaz dronów.

Siedem spółek Skarbu Państwa zapłaciło, ale kwoty pozostają niejawne

Jak podaje "Rzeczpospolita", finalnie wydarzenie zostało opłacone przez siedem państwowych spółek: Orlen (jako sponsor generalny) oraz PZU, PKO Bank Polski, PGE, Enea, Tauron i Totalizator Sportowy. Jednocześnie, jak relacjonuje dziennik, spółki nie ujawniają, ile dokładnie wydały na organizację obchodów. Orlen w odpowiedzi na pytania "RZ" miał wskazać, że ze względu na dwustronne umowy zawierające klauzule poufności nie podaje szczegółów współprac sponsoringowych, w tym ich kwot. W podobnym tonie odpowiedziała TVP, pytana o koszty koncertu finałowego. Portal cytuje odpowiedź spółki, z której wynika, że dane te nie są przekazywane do publicznej wiadomości z uwagi na tajemnicę handlową.

"Rzeczpospolita" informuje, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśla z kolei, że nie była organizatorem obchodów, choć wydarzenie było promowane na rządowych stronach internetowych, gdzie publikowano m.in. szczegółowy harmonogram.Kancelaria Premiera wskazała, że za realizację wydarzenia odpowiadały spółki Skarbu Państwa wspólnie z wykonawcami: Fundacją OCR Events oraz AM Studio.

Watchdog Polska: Tajemnica umów bywa nadużywana

"Rzeczpospolita" opisuje również stanowisko Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, która zwraca uwagę, że powoływanie się na poufność i tajemnicę przedsiębiorcy w przypadku wydatków realizowanych przez podmioty publiczne może prowadzić do ograniczania przejrzystości. Organizacja nie wyklucza działań prawnych i wystąpienia o ujawnienie informacji o kosztach, a w razie odmowy – skierowania sprawy do sądu.

Jak podkreśla "RZ", obchody miały charakter masowy i spektakularny, angażowały państwowe spółki i były promowane w przestrzeni publicznej. Jednocześnie kluczowa informacja – ile kosztowało to przedsięwzięcie i jak rozłożono finansowanie – pozostaje niejawna, co wzmacnia pytania o standardy transparentności w wydatkowaniu środków przez podmioty kontrolowane przez państwo, zwłaszcza w okresie trwającej wówczas kampanii przed wyborami prezydenckimi, w których jednym z kandydatów był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

