Więcej sklepów w Polsce. Pierwsza taka sytuacja od lat

Jak wynika z najnowszych danych, liczba sklepów detalicznych w Polsce zwiększyła się w 2025 roku o 0,85 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Obecnie na rynku funkcjonuje ponad 370,2 tys. firm handlowych, co stanowi pierwszy taki wzrost od 2008 roku, kiedy liczba sklepów systematycznie malała.

Zakupy on-line zmieniają rynek

Do takiej sytuacji przyczynił się rozwój handlu internetowego. Okazuje się, że największy udział sprzedaży on-line wśród nowych sklepów mają: sklepy niewyspecjalizowane – 36 proc., sklepy z artykułami używanymi – 33 proc., sklepy odzieżowe – 35 proc., sklepy z grami i zabawkami – 27 proc., sklepy sportowe – 25 proc.

W ubiegłym roku największy wzrost liczby sklepów odnotowano w sektorze ogólnego przeznaczenia z niewyspecjalizowanym asortymentem (wzrost o 3 proc.). Szybko rozwijają się również sklepy sportowe (wzrost o 5 proc.), sklepy z zabawkami i grami (wzrost aż o 14 proc.), a także sklepy odzieżowe (wzrost o 3 proc.). Podobnie było w przypadku sklepów ze sprzętem elektronicznym (wzrost o 0,5 proc.) i AGD (wzrost o 0,3 proc.).

Zdaniem ekspertów coraz większą rolę odgrywają sklepy specjalistyczne, szczególnie w branży spożywczej. Pierwszy raz od lat wzrosła liczba sklepów z owocami i warzywami (wzrost o 3 proc.) i piekarni (wzrost o 3 proc.). Niewielkie wzrosty odnotowały również sklepy z mięsem i rybami.

Tak wyglądała sytuacja w 2024 roku

Z kolei w 2024 roku w sześć miesięcy tego roku w Polsce zlikwidowano 1,6 tys. sklepów, a 5,2 tys. zawiesiło działalność. Najwięcej padło sklepów spożywczych.

"Z 28 monitorowanych sektorów handlu w pierwszym półroczu w 21 odnotowano spadek liczby sklepów, a tylko w sześciu wzrost, w przypadku jednego sektora nie odnotowano różnicy" – podał wówczas dziennik "Rzeczpospolita", powołując się na dane Dun & Bradstreet Poland.

Najbardziej zmniejszyła się liczba sklepów spożywczych (o ponad 0,5 tys.) i odzieżowych (o ponad 200). Ubyło sklepów ogólnego przeznaczenia, a także tych z farbami, artykułami metalowymi oraz księgarni.

