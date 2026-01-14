Biedronka święci triumfy. Znaczący wzrost sprzedaży

Wstępne wyniki wskazują, że sprzedaż w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) liczona w złotych wzrosła w tym okresie o 2,4 proc. r/r.

W całym 2025 r. sprzedaż w sieci Biedronka wzrosła ogółem, liczona w złotych, o 5,9 proc. r/r, zaś w euro odnotowała wzrost o 7,5 proc. r/r do 25,34 mld euro. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) liczona w złotych wzrosła w 2025 r. o 1,9 proc. r/r, podano.

Sprzedaż produktów za miliardy euro

"W roku, w którym obchodziła 30-lecie istnienia, sieć Biedronka utrzymała swoją silną dynamikę i pozycję lidera cenowego, jednocześnie pracując nad rozwojem asortymentu i rozbudową sieci sklepów. W 2025 r., bazując na wyjątkowych i stałych wynikach przewyższających wyniki rynku w ostatnich latach, sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 5,9 proc., a LFL wzrosło o 1,9 proc. W euro sprzedaż osiągnęła 25,3 mld, co stanowi wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z 2024 r. jeszcze bardziej wzmacniając udział w rynku" – czytamy w komunikacie.

"W IV kw. sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 6,1 proc., a LFL o 2,4 proc. W euro sprzedaż osiągnęła 6,6 mld, co stanowi wzrost o 7,9 proc. w porównaniu z IV kw. 2024 r. W ostatnim kwartale roku sieć odnotowała niewielką deflację koszyka, głównie ze względu na znaczną ekspozycję na kategorie, w których ceny rynkowe uległy modyfikacji, a także zintensyfikowaną działalność promocyjną, która przyczyniła się do znacznego wzrostu wolumenu sprzedaży, co przełożyło się na solidne wyniki w tym kwartale" – podano także.

Biedronka zrealizowała plan ekspansji zgodnie z harmonogramem, otwierając w ciągu roku 181 nowych sklepów (152 netto) i przebudowując 200 placówek, wskazano dalej.

Biedronka na rynku e-commerce

Działalność w zakresie ultraszybkich dostaw e-commerce (Q-commerce), prowadzona pod marką Biek, zakończyła rok z 28 mikrocentrami logistycznymi, z których 5 zostało otwartych w 2025 roku, wskazano także.

"W ramach ambitnego planu inwestycyjnego zrealizowanego w ciągu roku chciałbym zwrócić uwagę na rozpoczęcie internacjonalizacji sieci Biedronka poprzez wejście na rynek słowacki, gdzie otworzyliśmy 15 sklepów i centrum dystrybucyjne" – zaznaczył CEO Pedro Soares dos Santos, cytowany w materiale.

Na koniec grudnia 2025 r. sieć Biedronka w Polsce liczyła 3882 placówki wobec 3730 placówek w 2024 r. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,79 mln m2 na koniec grudnia 2025 r. wobec 2,67 mln m2 na koniec grudnia 2024 r., podano także.

