Śledczy byli w szoku. Zdumiewające odkrycie w domu ukraińskiego żołnierza

Na Ukrainie kwitnie proceder nielegalnego handlu bronią. Choć nie jest to zjawisko nowe, to – jak wynika z najnowszych doniesień mediów – najnowsze odkrycie zaskoczyło swoją skalą nawet doświadczonych śledczych.

Handlował bronią z frontu. Ukraiński żołnierz przyłapany na gorącym uczynku

Chodzi o rozbicie działalności dowódcy plutonu stacjonującego w obwodzie donieckim. Wojskowy prowadził handel broni palnej i materiałów wybuchowych. Realizował również "specjalne zamówienia". Proceder wykryło Państwowe Biuro Śledcze (DBR).

Z poczynionych w toku postępowania ustaleń wynika, że w listopadzie ubiegłego roku mężczyzna dokonał nietypowej wymiany. Za pośrednictwem osoby trzeciej oddał nielegalnie pozyskany przenośny system przeciwlotniczy MANPADS w zamian za profesjonalnego drona, którego planował później sprzedać.

Do kolejnej próby transakcji doszło w styczniu tego roku. Tym razem żołnierz miał jednak pecha, bo zamiast potencjalnego nabywcy na umówionym miejsc zjawili się funkcjonariusze DRB. Wojskowy próbował wówczas sprzedać dwa karabiny maszynowe. Chciał za nie 157 tysięcy hrywien (ok. 14,6 tys. zł).

Zdumiewające odkrycie. To znaleziono w domu ukraińskiego żołnierza

Prawdziwą skalę procederu ujawniło przeszukanie mieszkania żołnierza. W toku przeprowadzonych tam czynności agenci natrafili na potężny arsenał, zaplecze technologiczne i gotówkę. Co konkretnie wojskowy trzymał w mieszkaniu? 549 dronów oraz 277 dedykowanych baterii, ponad 80 kg materiałów wybuchowych, blisko 2,5 tysiąca detonatorów elektrycznych i 74 tysiące dolarów w gotówce.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania, nabywania oraz sprzedaży broni i amunicji bez zezwolenia. Za zarzucane czyny grozi mu do siedmiu lat pozbawienia wolności.

