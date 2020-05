PO składa wniosek o odwołanie ministra Sasina

– Rozpoczynamy proces politycznego rozliczania tych, którzy są odpowiedzialni za kompromitację jeśli chodzi o wybory prezydenckie – powiedział Budka podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Wicepremier Sasin, który zapewniał Polaków, że wybory da się przeprowadzić, naraził Skarb Państwa na olbrzymie straty. Oprócz tego, że naraził polskich podatników na to, że muszą sfinansować wydatki, które zostały do tej pory poniesione, to naraził na kompromitację państwo polskie – stwierdził lider Platformy.

Zapowiedział, że dziś składa wniosek o odwołanie Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych. – Jednocześnie dajemy premierowi Morawieckiemu szansę, by wyszedł z tej sytuacji z twarzą i zdymisjonował pana Sasina, zanim ta debata dojdzie do skutku – stwierdził Budka.

– Przypominam, że minister Sasin od samego początku mówił, że poda się do dymisji, jeżeli wybory w maju się nie odbędą. Dzisiaj jest czas na polityczną odpowiedzialność. O dalszych krokach będziemy mówić po rozpatrzeniu tego wniosku – powiedział przewodniczący PO.

Wniosek o uchwalenie wotum nieufności wobec członka rządu musi złożyć u marszałka Sejmu grupa co najmniej 69 posłów. Do odwołania ministra potrzebna jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów, czyli 231.

