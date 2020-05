Dziennikarze i pracownicy Agory walczą o swoje prawa. Przy spółce powstał nowy związek zawodowy

Nowy związek zawodowy przy Agorze - Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza - powstał w odpowiedzi na trwające od dłuższego czasu działania władz Agory. Spółka jeszcze przed pandemią COVID-19 z roku na rok zmniejszała dziennikarzom wierszówki. Jak mówią inicjatorzy związku, Agora skorzystała też z tarczy antykryzysowej rządu i obniżyła wynagrodzenia o kolejne 20 proc. Jednocześnie, jak piszą założyciele związku, spółka wstrzymała zamawianie tekstów u tzw. freelancerów, czyli autorów zewnętrznych, dla których pisanie tekstów dla Agory było ważnym źródłem utrzymania.

"Chcemy mieć pewność, że za pół roku pensje wrócą do poprzedniego poziomu, a spółka - zgodnie z obietnicą - zaprzestanie zwolnień" – piszą członkowie związku na profilu akcji na Facebooku.

Komisja Zakładowa OZZ liczy obecnie kilkanaście osób. Jak podkreślają inicjatorzy, wciąż można się do niego zgłaszać i zapisywać. Roczna składka członkowska wynosi 60 złotych. Za kilka miesięcy powołany ma zostać nowy zarząd związku.

– Mamy kilka ważnych spraw do załatwienia dla pracowników i współpracowników. Chcielibyśmy, żeby dziennikarze zostali zwolnieni z zakazu konkurencji: to by pozwoliło im dorabiać. Ważne jest też uregulowanie sprawy umów ramowych dla współpracowników. Chcielibyśmy też, by ludzie zatrudnieni na umowach - zleceniach przedłużanych z miesiąca na miesiąc, z niskimi zarobkami, zostali zatrudnieni na etatach – mówi portalowi WirtualneMedia.pl Bartosz Józefiak, jeden z inicjatorów związku. Jak dodaje, związek będzie mógł pomóc w walce ze śmieciówkami wówczas, gdy osoba zatrudniona na takiej umowie sama zwróci się o pomoc. Związek będzie dążył też do podniesienia wynagrodzeń najmniej zarabiającym pracownikom Agory.

W Agorze działa już jeden związek zawodowy o nazwie Solidarność.

