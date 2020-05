"Do Rzeczy" nr 20: Nocny zwrot. Jaką przyszłość ma koalicja Zjednoczonej Prawicy

– Wątpliwości rozwieje Sąd Najwyższy – mówi Genowefa Grabowska, profesor nauk prawnych, w rozmowie z Wojciechem Wybranowskim.

– Kto obejrzał debatę kandydatów na prezydenta, ten mógł być zaskoczony: większość z nich przedstawiała gospodarcze propozycje tak, jakby nie czekała nas pierwsza recesja od początku lat 90. Jakbyśmy nadal byli na etapie budżetu bez deficytu (czy z deficytem ukrytym) i wzrostu gospodarczego na poziomie przynajmniej 3 proc. – zauważa Łukasz Warzecha w tekście „Co dalej z »500+«?”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Walczący o prawo do tolerancji jednocześnie mogą demaskować publicznie czyjś rzekomy homoseksualizm? Tak, o ile można w ten sposób dołożyć PiS-owcom. Tak się instrumentalizuje moralność – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Moralni inaczej”.

– Książka „Missa est. Msza święta Panów Pasków” jest tego rodzaju narracją, która choć traktuje o przeszłości, jednocześnie nieustannie skłania czytelnika do refleksji nad własnym stosunkiem do kultury polskiej, stosunkiem do świętości – do Boga, do świętych rytuałów – pisze Tomasz Rowiński w tekście „Msza (wciąż) po sarmacku się odprawia”.

– Dzisiaj urzędnik zamyka progi świątyni z powodu liczby wiernych, jutro, przy innej władzy, być może zaingeruje z powodu domniemanej epidemii „mowy nienawiści”, potępiającej z ambony grzechy wołające o pomstę do nieba – ostrzega Wojciech Golonka w artykule „Między Bogiem a cezarem”.

– Maj roku 1989 należał do najbardziej niespokojnych miesięcy od 1983 r. – pisze Sebastian Ligarski w tekście „Niespokojny maj”.

– Pół roku przed wyborami prezydenckimi demokraci w USA sami zapędzili się w pułapkę. Ich faworyt do pokonania Donalda Trumpa został oskarżony o napastowanie. Joe Biden zapewnia, że to kłamstwo. Lewicowe aktywistki z #MeToo nagle zaczęły zaś wątpić, czy rzeczywiście „zawsze wierzyć kobiecie” – zauważa Jacek Przybylski w artykule „Zły dotyk wujka Joe?”.

– Obserwowany spadek cen ropy naftowej mocno uderzy w finanse publiczne państw Europy, w tym Polski. Pomoże też jednak gospodarkom w okresie wychodzenia z koronawirusowego kryzysu – przekonuje Tomasz Cukiernik w tekście „Naftodestrukcja czy naftorozwój?”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Joanna Bojańczyk o globalnej epidemii otyłości.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 11 maja 2020