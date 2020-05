Boniek chwali Morawieckiego. "Gdyby ktoś inny był premierem, to plan startu ligi byłby w koszu"

Na oficjalnej stronie pojawił się terminarz dwóch pierwszych kolejek, które zostaną rozegrane po wznowieniu rozgrywek po przerwie w związku z pandemią koronawirusa. To m.in. efekt rozmów pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim, prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem i minister sportu.

Zawodnicy i członkowie sztabów szkoleniowych zgłoszeni przez kluby PKO Bank Polski Ekstraklasy przeszli pomyślnie testy na obecność koronawirusa. Wszystkie kluby dostały już zgodę na podjęcie treningów zespołowych i wróciły do zajęć.

29 maja zagrają piłkarze Śląska Wrocław, Rakowa Częstochowa, Pogoni Szczecin i KGHM Zagłębia Lubin. W sobotę do gry wrócą m.in. mistrzowie Polski, Piast Gliwice, którzy podejmą Wisłę Kraków. 30 maja dojdzie za to do hitu pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa.

O powrocie piłkarzy na boiska Roman Kołtoń rozmawiał ze Zbigniewem Bońkiem w programie "Prawda Futbolu". – We wszystkie prace zaangażowani są ludzie na najwyższym szczeblu. Zaczynając od rządu polskiego, premiera, bez którego byśmy sobie nie poradzili (...) Nie interesuje mnie, czy ktoś jest z prawej strony czy lewej. Ja dzielę ludzi na głupich i mądrych, inteligentnych i nieinteligentnych, pracowitych i niepracowitych, a nie na to, czy ktoś jest z tej partii czy z innej. W ogóle mnie to nie interesuje – podkreślił prezes PZPN.