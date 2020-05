Giertych publikuje list do PO. "Musicie to zrobić natychmiast"

Giertych w swoim wpisie podkreśla, że prywatnie lubi Małgorzatę Kidawę-Błońską, ale od początku był przeciwny jej kandydaturze. Były polityk zaznacza, że genezy problemów z jej kandydaturą należy szukać w roku 2015, gdy PO uczyniła ją marszałkiem Sejmu.

Mecenas wskazuje, że PO od tamtego czasu szło do wyborów pod hasłem prawa do zmiany płci i "niezrozumiałych pomysłów podatkowych", podczas gdy PiS proponował wprowadzenie 500 plus. "Tylko kunsztowi prowadzenia kampanii wyborczej przez Michała Kamińskiego PO zawdzięcza, że nie skończyła z wynikiem poniżej 20 proc." – ocenia były wicepremier.

Jego zdaniem Kidawa-Błońska prezentuje się jako "dobra, zatroskana ciocia", podczas gdy wyborcy oczekują "wojownika", który pokona PiS.

Giertych uważa, że PO ma obecnie tylko dwie możliwości, albo wymieni Kidawę-Błońską na "wojownika", który odwiedzie PO od lewicy w kierunku centrum, albo porozumie się z Szymonem Hołownią lub Władysławem Kosiniak-Kamyszem. "Każda inna decyzja skończy się katastrofą" – podkreśla, dodając, że bojkot wyborów nie ma żadnego sensu.

"Przestańcie mówić o bojkocie! PKW podjęła decyzję na podstawie prawnej bardzo wątpliwej, ale jakie to ma znaczenie? Jeżeli wybory w lipcu umożliwią ludziom wolne głosowanie, to trzeba wziąć w nich udział i je wygrać" – przekonuje w swoim liście.

