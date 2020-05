"Fakt": Gowin dostał burę od swoich podwładnych

Jak ujawniliśmy, środowisko polityczne byłego wicepremiera jest podzielone. Część z nich trzyma stronę Gowina, który odszedł z rządu i próbował dogadać się z opozycją w sprawie innego terminu wyborów. Inni – jak Zbigniew Gryglas, Kamil Bortniczuk, Jacek Żalek czy Włodzimierz Tomaszewski – oficjalnie deklarowali poparcie dla ustawy PiS – przypomina „Fakt”.

Jak podaje dalej gazeta, wczoraj ugrupowanie miało zająć się osobami, które nie wspierały Jarosława Gowina w niedawnym sporze. Media mówiły wczoraj nawet o planach usunięcia Zbigniewa Gryglasa z partii.

Do rozliczeń jednak nie doszło. Jak tłumaczy wiceprezes Porozumienia Robert Anacki, Jarosław Gowin stwierdził, że sam porozmawia z Gryglasem. – Mówił, że chce z wiceministrem przeprowadzić rozmowę w cztery oczy. Nie wyobrażam sobie jednak, by ta kwestia nie została za tydzień, podczas kolejnego prezydium, rozwiązana. Nie widzę możliwości dalszej pracy w partii z Gryglasem, a inni członkowie prezydium, w tym posłowie zadeklarowali, że złożą legitymację partyjne, jeśli on nie odejdzie. Liczymy na to, że po rozmowie z prezesem stanie się to bez potrzeby uruchamiania sądu partyjnego – mówił Anacki w rozmowie z „Faktem”.

– Nie ma zgody większości na rozliczenia. I z pewnością nie dojdzie do tego w najbliższym czasie – komentują tymczasem w rozmowie z dziennik niektórzy posłowie przeciwni liderowi Porozumienia. – To Gowin jest winny temu, co działo się ostatnio wokół Porozumienia – dodają.