"W rękach polskiego Senatu jest kwestia żywotna dla nas wszystkich". Mucha po spotkaniu prezydenta z Grodzkim

Sejm przyjął wczoraj ustawę Prawa i Sprawiedliwości ws. wyborów. Projekt PiS zakłada, że w wyborach prezydenckich 2020 r. głosowanie będzie się odbywać w lokalach wyborczych. Dla chętnych będzie także możliwość głosowania korespondencyjnego. Za przyjęciem projektu opowiedziało się 244 posłów, przeciw było 137, 77 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat. To właśnie w tej sprawie odbyło się dziś spotkanie Andrzeja Dudy z Tomaszem Grodzkim.

Pod spotkaniu prezydenta z marszałkiem Senatu o szczegółach rozmowy poinformował minister Paweł Mucha.

– W rękach polskiego Senatu jest kwestia żywotna dla nas wszystkich – sprawnego procedowania, którego efektem będzie przyjęcie dobrego prawa. To było przedmiotem tego spotkania – powiedział Mucha, dodając, że rozmowa odbyła się w dobrej atmosferze.

Z informacji przekazanej przez ministra wynika, że prezydent prosił marszałka Senatu o sprawne procedowanie ustawy ws. wyborów prezydenckich. – Chcielibyśmy, żeby te prace w Senacie mogły się odbywać w takim tempie i z uwzględnieniem takiego trybu procedowania, że nie będziemy mieli kolejnych tygodni niepewności co do kwestii wyborczych. Pan prezydent prosił o takie sprawne procedowanie, jeżeli chodzi o tę ustawę. Pan marszałek zapewniał, że wolą także Senatu i senatorów jest to, żeby sprawnie tutaj procedować – relacjonował.

