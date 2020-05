Otoka-Frąckiewicz: To, co zrobił Korwin-Mikke, to mała perełka

– Wiem, że pewnie widzieliście wszyscy występ prezydenta Andrzeja Dudy w ramach #hot16challenge (...) ktoś nominował Janusza Korwin-Mikke i ten poradził sobie arcygenialnie. To mała perełka. Zastanawiałem się, czy zrobił to z przemyśleniem, czy nie, ale chyba nie może to być przypadkiem – mówi w wideokomentarzu dla portalu DoRzeczy.pl publicysta Rafał Otoka-Frąckiewicz. Zapraszamy do obejrzenia całości!