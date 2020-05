"Kaczyński wygląda na razie na faceta, który rozdaje karty". Szczere słowa dziennikarza

W programie "Hejt Park" dziennikarz RMF FM Robert Mazurek odpowiadał na pytania widzów. W pewnym momencie padło pytanie o ocenę polskiej sceny politycznej.

– Czy ktokolwiek (…) może rywalizować zmysłem politycznym z naczelnikiem (prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim – red.) – zapytał widz.

– Odmawiam odpowiedzi – stwierdziła na początku Mazurek, śmiejąc się. – Ale abstrahując od poglądów – dodał widz.

– No Jarosław Kaczyński wygląda na razie na faceta, który rozdaje karty. W związku z tym, skoro on rozdaje karty, inni grają w tę grę, w którą on każe grać i nie widać nikogo innego, kto by powiedział: Dobra dziadku, idź do swojego Sulejówka, my będzie teraz tutaj się bawili – mówił Mazurek.

– Nie ma na razie na niego mocnych i każdy może to interpretować jak chce. Albo to jest nasze wielkie szczęście, że ktoś taki mądry nami rzadzi, albo to nasz dramat, że taki gnom jest naszym dyktatorem – dodał dziennikarz.

– Państwo sami sobie wybiorą. Ale Kaczyński przerasta resztę o głowę, co ja poradzę – podkreślił Mazurek.