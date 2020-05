Uczniowie wrócą do szkoły przed wakacjami? MEN prostuje informacje podane przez MEN

Wiceszef MEN w programie Wirtualnej Polski został zapytany, czy w tym roku szkolnym wszyscy uczniowie pójdą jeszcze do szkół. – Nie ma takiej decyzji, aby uruchomić pracę pozostałych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. (...) Rozporządzenie, które zostanie wydane, będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych – przekazał Kopeć.

Jak jednak zweryfikował portal TVP Info, informacje te dementuje rzecznik MEN Anna Ostrowska.

„Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. W przygotowywanym rozporządzeniu będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca” – poinformował Ostrowska w oświadczeniu.

Kolejny etap odmrażania gospodarki

Przywrócenie opieki nad dziećmi z klas 1-3 w szkołach podstawowych to jeden z elementów III etapu odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń.

W ramach III etapu od 18 maja będą czynne m. in. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Częściowo zaczną działać usługi gastronomiczne, restauracje, bary i kawiarnie – z utrzymaniem reżimu sanitarnego. Więcej pasażerów będzie mogło korzystać z transportu publicznego – 30 proc. wszystkich miejsc siedzących lub stojących przypisanych do normy danego pojazdu. W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną również placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe. Możliwe będzie też korzystanie z otwartych miejsc uprawiania sportu – stadionów, boisk, orlików.

Według informacji przekazanych przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, od 25 maja ruszą konsultacje dla maturzystów i ósmoklasistów, a od 1 czerwca dla wszystkich uczniów. Egzaminy maturalne mają rozpocząć się 8 czerwca, a egzaminy ósmoklasisty - od 16 czerwca.

