Budka radzi PiS, aby "ekipa zaczęła się pakować"

Budka broni Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: – Małgorzata Kidawa-Błońska jako jedyna spośród wszystkich kandydatów postawiła na wartości, pokazała, że własny interes polityczny potrafi postawić na szali, a Donald Tusk – podobnie jak Kidawa-Błońska – wie, że w farsie, nieuczciwych wyborach, nie można uczestniczyć. Wspólnie z Senatem, samorządowcami udało nam się te nieuczciwe wybory wyrzucić do kosza.

Szef PO zaznacza, że decyzja o wyznaczeniu nowego kandydata nie była prosta. – Jak zawsze podczas posiedzenia Zarządu Krajowego była dobra, merytoryczna dyskusja. Długo staraliśmy się rozważyć wszystkie argumenty, posiłkowaliśmy się ekspertyzami. Ważne jest, że wyszliśmy ze wspólną, jednomyślną decyzją. Najlepszym kandydatem w ocenie zarządu PO i pozostałych ugrupowań KO jest Rafał Trzaskowski i właśnie Rafał otrzymał pełne wsparcie, doceniając wszelkie walory Radosława Sikorskiego – powiedział rozmówca Moniki Olejnik.

Jednocześnie polityk nie ma wątpliwości, że zwycięstwo w wyborach prezydenckich jest w zasięgu KO: – To jeszcze niedawno na Nowogrodzkiej toczyły się zakulisowe rozmowy, czy być może będzie inny kandydat na prezydenta. Ja bym radził, żeby powoli PiS i jego ekipa zaczęła pakować się z Pałacu Prezydenckiego, a potem pakować się z urzędów ministerialnych, bo dzisiaj mamy wielką, niepowtarzalną szansę, by pożegnać prezydenta, który jest przekaźnikiem z Nowogrodzkiej, by w Pałacu Prezydenckim znalazła się osoba, która będzie godnie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, która pokazała, ze może wygrać w I turze wybory w Warszawie.