Macierewicz o Trzaskowskim: To jego drugie oblicze

Prowadzący rozmowę Tadeusz Płużański przytoczył cytaty, jakie pojawiły się w związku z tym na facebookowym profilu SokzBuraka. Wśród nich są m.in. "Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie", "Trzaskowski mój prezydent", "Wyślijmy serduszka dla Rafała Trzaskowskiego, dla wspaniałego prezydenta Warszawy, który wkrótce będzie prezydentem Polski".

Co na to Antoni Macierewicz? – SokzBuraka to medium, które powinno być poza społecznym odbiorem ze względu na przestępczą treść i sposób działania tego profilu. To po prostu obiekt dezinformacji i przestępczego ataku na poszczególne osoby oraz instytucje państwa polskiego. Dlatego uważam, że reklama w tym miejscu nikomu dobrze się nie przysłuży, nawet takiej osobie jak pan Trzaskowski – wskazał polityk PiS.

Komnetując dotychczasowy dorobek Trzaskowskiego jako włodarza Warszawy, Antoni Macierewicz stwierdził, że "mamy do czynienia z nieudolnością lub działaniami, które związane są z różnymi interesami". – Jak inaczej określić jego postępowanie ws. oczyszczalni "Czajka"? Było to zachowanie, które do dziś jest niewyjaśnione i powinno być przedmiotem badań ze strony Najwyższej Izby Kontroli. Dziwię się, że pan Banaś się tym nie zajął. Również służby takie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne powinny to zbadać. Stworzono przecież zagrożenie dla bezpieczeństwa biologicznego stolicy, a także dużej części kraju – zaznaczył były minister obrony narodowej.

Zdaniem Macierewicza działania Rafała Trzaskowskiego mają na celu wprowadzenie założeń LGBT do wychowania naszych dzieci. – To jego drugie oblicze – ocenił polityk i dodał, że LGBT ma być "fundamentem ideologii, która ma demoralizować i niszczyć polską rodzinę oraz nasze życie społeczne, a także moralne".

