Czas na normalność

„Konwencja stambulska mówi o religii jako przyczynie przemocy wobec kobiet. Chcemy wypowiedzieć ten genderowski bełkot ratyfikowany przez @Platforma_org i @nowePSL. Opinia zagranicy nas nie interesuje. Dla nas podstawą jest suwerenne państwo narodowe”. Jeśli nie jest to element gry – tego w przypadku polityków nigdy całkiem wykluczyć nie można – wówczas oznaczałoby to, że polski rząd wreszcie zrobi to, co wynika ze zdrowego rozsądku i co powinno stać się już dawno.