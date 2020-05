"Jan Paweł II zmienił historię świata". Uroczystość przekazania fragmentu Muru Berlińskiego

– W latach 80. śpiewaliśmy "A mury runą, runą, runą" i nie wszyscy wtedy wierzyliśmy, że jeszcze za naszego życia zobaczymy faktyczny upadek muru i upadek komunizmu – mówił premier podczas uroczystości przekazania fragmentu Muru Berlińskiego.

– Upadek komunizmu stał się on możliwy dzięki wielkiemu wybuchowi społecznej rewolucji. Społecznej wiary w to, że można świat zmieniać na lepszy dzięki powstaniu Solidarności. Wszyscy świadkowie tamtego czasu zgadzają się, że Solidarność powstała dzięki wielkiemu dziełu Jana Pawła II. To on wierzył w to całe życie, że narody są przeznaczone do wolności – podkreślał. – Jan Paweł II całym swoim życiem świadczył o tym, że świat trzeba zmieniać na lepsze. Miał głęboką wiarę w to, że w obliczu dwóch światowych totalitaryzmów jesteśmy powołani do siania dobra – dodawał Mateusz Morawiecki.

– Jan Paweł II zmienił historię świata. Dzięki niemu, dzięki Solidarności upadł komunizm i możemy teraz tworzyć wolną Polskę. Jesteśmy mu winni wdzięczność i pamięć i musimy czerpać lekcje z jego ogromnej mądrości. Jan Paweł II umiał łączyć spojrzenie na jednostkę z uniwersalizmem w tak cudowny sposób, że dzięki niemu rozumiemy, że losy jednostki są związane z losami szerszych społeczności, a to jacy będziemy w przyszłości zależy od jakości państw i wspólnot – zaznaczał premier.

– Naszą powinnością jest walka o jak najlepszy świat, o jak najlepsze instytucje i o wiarę w to, że wszyscy możemy zmieniać świat na lepsze –mówił.