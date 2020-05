Polska samopomoc

Brak sprzętu, apele personelu medycznego o zabezpieczenie ich przed chorobą – to, jak się szybko okazało, nie był tylko problem Polski. Żaden kraj na świecie nie był dobrze przygotowany na pandemię. I dlatego później rozpoczął się wielki wyścig o to, kto zrobi to szybciej. Nie chodziło bowiem jedynie o pieniądze. Amerykanie mieli ich relatywnie dużo, a jednak musieli i tak prowadzić operacje podkupywania towarów, które – głównie w Azji – załatwiały władze innych krajów. Jak na łamach „Do Rzeczy” wspominał Marcin Makowski, w świetle szans na ratowanie własnego narodu wszystkie sojusze gasły – także polski transport sprzętu usiłowano w Chinach przejąć i to już wtedy, gdy czekał przygotowany do odprawy na lotnisku.