Korwin-Mikke znów szokuje: Rządzi nami kupa małp, które zajęły sterówkę i kręcą wszystkimi pokrętłami

W felietonie dla "Super Expressu" Janusz Korwin-Mikke ostro krytykuje rząd za restrykcje wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. "PiSowi chodziło o to, by TERAZ (przed wyborami...) można się było pochwalić, że 'rząd' się starał, rządził – no, i mamy mało zachorowań. Bo naprawdę mamy mało" – wskazuje. Polityk przekonuje jednak, że wkrótce w większości państw liczba zakażeń będzie malała, a w naszym kraju będzie rosła. Powód? Drastyczne ograniczenie kontaktów międzyludzkich we wczesnym okresie epidemii. "I wtedy, gdy epidemia była niewielka, wyborów (nawet korespondencyjnych!) nie można było zrobić – a teraz (w czerwcu? – w lipcu? – w sierpniu?) gdy epidemia będzie większa, wybory zostaną zrobione" – dodaje.

W dalszej cześci swojego tekstu jeden z liderów Konfederacji mocne słowa kieruje nie tylko pod adresem rządzących, ale także ich wyborów.

"Rządzi nami kupa małp, które zajęły sterówkę i kręcą wszystkimi pokrętłami i kołem sterowym" – pisze ostro i pyta: "Ale DLACZEGO 'rząd' wydawał te mniej lub bardziej idiotyczne rozporządzenia?". " Bo mamy d***krację – a wyborcy chcieli, by 'rząd' COŚ robił. No – to robił, robi i będzie robił" – wyjaśnia.

Korwin-Mikke pisze, że często ludzie pytają go, czy posłów i senatorów nie należałoby poddać badaniom psychiatrycznym? Co odpowiada? Że owszem, ale najpierw należałoby przebadać tych, którzy ich wybrali.

"Bo ktoś ich przecież wybrał? Głupich jest więcej niż mądrych – więc d***kracja to rządy idiotów. D***krację, ten głupi i obrzydliwy ustrój, trzeba zlikwidować! Drogi Wyborco! Głosowałeś – i w połowie przypadków kląłeś potem na siebie, że tak głosowałeś. Ale pomyśl o tym, że wskutek d***kracji nie tylko Ty możesz sobie pogłosować – ale i kupa Twoich sąsiadów-idiotów!" Pomyśl: czy nie byłoby lepiej, gdybyś nie miał prawa głosu – byle tylko nie miała go ta paka kretynów?" – kończy Korwin-Mikke.

