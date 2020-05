Pedofilia wśród celebrytów. Szokujący film Latkowskiego

Telewizja Polska przygotowuje film „Nic się nie stało” opowiadający o pedofilii wśród elit. Szef TVP Jacek Kurski zapewnia, że obraz jest wstrząsający. Autorem produkcji jest Sylwester Latkowski.

TVP wyemitowało właśnie najnowszy zwiastun filmu Latkowskiego. – Stwierdziłem, że ten film powinien wyraźnie pokazać, że lata mijają, a ludzie wpływowi, majętni, tak zwane elity mają przyzwolenie na pedofilię. Jeżeli dotyczy to ich ludzi, ich środowiska - to nie widzą problemu. My lubimy zajmować się pedofilią takiego szaraczka – mówił kilka miesięcy temu Sylwester Latkowski w rozmowie z Onetem.

W zaprezentowanym zwiastunie zarysowano historię 14-letniej Anaid, która pięć lat temu popełniła samobójstwo. Jej rodzina jest nadal w szoku.

W zajawce dokumentu są też wspomniane lokale Zatoka Sztuki oraz Dream Club. W zwiastunie podkreślono, że bywały w nich takie osoby jak Adam "Nergal" Darski, Kuba Wojewódzki, Andrzej Chyra czy Natalia Siwiec. W filmie wypowiada się prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który określa Zatokę Sztuki jako „ku***widołek”, który stał się „przykrywką do działań pedofilskich, stręczycielskich czy produkcji prostytutek”.

Film ma wkrótce ukazać się na TVP.