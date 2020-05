"Powstało wrażenie, jakoby Kaczyński wiedział kim jest Kazik...". Stankowski o zamieszaniu wokół "Trójki"

W rozmowie z Michałem Rachoniem w programie "Jedziemy" na antenie TVP Info publicysta odniósł się do zamieszania wokół radiowej "Trójki". Przypomnijmy, piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", która nawiązuje do wizyty 10 kwietnia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, znalazła się na pierwszym miejscu cotygodniowej Listy Przebojów Trójki. Jak podały media, informacja o zwycięstwie utworu została zdjęta ze strony listy. Stało się to zaledwie kilka minut po zakończeniu emisji notowania.

– Chyba mieliśmy tu do czynienia z manipulacją. Nie wystarczy mieć racji w takim sporze emocjonalnym. Bo tutaj powstało wrażenie, jakoby Jarosław Kaczyński wiedział kim jest Kazik, zna taką piosenkę i spowodował zdjęcie tej piosenki z anteny, co absolutnie nie jest prawdą – przekonywał Stankowski. Publicysta powiedział, iż może się założyć, że lider PiS nawet nie zna nazwiska pana Kazimierza Staszewskiego.

– Ofiarą tego padł sam Kazik Staszewski, który został umieszczony po jednej stronie politycznej barykady, co zawsze szkodzi artystom. Tymczasem, tu trzeba zauważyć, że od lat (...) docierały do mnie różne pogłoski na temat tego, co się tam dzieje: że została utworzona jakaś grupa trzymajaca władzę w rynku muzycznym – mówił.