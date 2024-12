"Pomoc cały czas jest potrzebna". Prezydent na terenach popowodziowych

Prezydent złożył wizytę w Głuchołazach, Nysie i Bodzanowie, gdzie rozmawiał z przedstawicielami służb mundurowych, wojska i władz samorządowych.

twitter

W Głuchołazach prezydent spotkał się z wojskiem i miejscowymi władzami przy tymczasowej przeprawie przez rzekę. Z nowego mostu nad Białą Głuchołaską można korzystać od 25 października 2024 r. Tymczasowa przeprawa powstała dzięki zaangażowaniu żołnierzy 2. pułku inżynieryjnego z Inowrocławia. Oddany do użytku most w Głuchołazach jest największym do tej pory przedsięwzięciem realizowanym przez wojsko na terenach popowodziowych.

Andrzej Duda z małżonką odwiedzili także Dom Zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Bodzanowie. W wyniku wrześniowej powodzi uszkodzeniu uległy pomieszczenia Domu Zakonnego. Grupa wolontariuszy z KPRP i BBN pomagała lokalnej ludności w Głuchołazach i w Bodzanowie, a także w Domu Zakonnym porządkować refektarz klasztorny, sale oraz segregować pomoc humanitarną. W Urzędzie Miejskim w Nysie Prezydent rozmawiał z przedstawicielami zalanych terenów, samorządowcami z Nysy, Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka–Zdroju, Wlenia, Stronia Śląskiego, Kłodzka i wsi Radochów.

"Wszyscy niezwykle doceniają tę służbę"

– Ta wizyta rozpoczęła się Głuchołazach. W miejscu, w którym we wrześniu spotkałem się z oficerami, z żołnierzami i z mieszkańcami, w miejscu, w którym jak państwo wiecie, rzeka zerwała most, jak również został zerwany most, który był w budowie. (…) Niestety to wszystko zostało zniszczone i w wyniku tego zniszczenia ucierpiało również miasto, albowiem przewrócone części tego mostu w budowie stały się taką zaporą dla wody i woda uderzyła w miasto, powodując wielkie zniszczenia – powiedział polityk w czasie briefingu prasowego.

– W Głuchołazach spotkałem się z oficerami odpowiedzialnymi za odbudowę mostu, z dowódcami wojsk inżynieryjnych, które od września wykonują cały czas nieprzerwanie swoją misję. Rozmawiałem także z władzami miejskimi Głuchołaz, z burmistrzem miasta – poinformował Duda.

Prezydent RP podziękował "żołnierzom wojsk inżynieryjnych, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, ale także naszym sojusznikom, żołnierzom wojsk z Republiki Federalnej Niemiec i także żołnierzom z Turcji, którzy w ramach wojsk inżynieryjnych w tej chwili przystępują do realizacji przeprawy mostowej".

– Wszyscy niezwykle doceniają tę służbę, którą świadczą nie tylko żołnierze, ale także strażacy, wolontariusze. (…) Także raz jeszcze ogromne wyrazy wdzięczności, także dla strażaków ochotników, którzy przyjeżdżali tutaj z całej Polski – mówił.

– Z satysfakcją wysłuchałem podziękowań dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dla Kancelarii Prezydenta, dla mojej żony za całą działalność, którą my tutaj prowadziliśmy w ramach pomocy. Ponad 200 dzieci z tego regionu odpoczywało w prezydenckiej rezydencji w Wiśle, tam mogły być, uczyć się razem ze swoimi nauczycielami. Były to dzieci ze szkół, które nie mogły ich przyjąć, bo były zniszczone po powodzi, wymagały odkażenia, różnego rodzaju zabiegów. To też pozwoliło rodzicom na skoncentrowanie się na ratowaniu dobytku, na ratowaniu domów do powrotu najmłodszych – powiedział prezydent Duda.

Czytaj też:

Dlaczego powódź w Polsce była tak tragiczna? Ujawniono raport BBNCzytaj też:

Kierwiński oskarża PiS ws. powodzi. Morawiecki: Banda nieudaczników