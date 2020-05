"Zamknij się, wariatko". Niegrzeczny wpis europosła PO, reaguje dziennikarka

Unia interweniuje

19 maja, dzień 77. Wpis nr 66 || Koronawirus podzielił zjednoczoną Europę na kraje. Okazało się, że jak trwoga, to do Boga. Jeszcze w marcu odbył się krótki „bój spotkaniowy” polskich zwolenników Unii Europejskiej z jej co najmniej...