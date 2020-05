Tarcza antykryzysowa dla samorządów coraz bliżej. Ważna zapowiedź Emilewicz

Osteoporoza jak zawał: co piąta kobieta i co trzeci mężczyzna umiera w ciągu roku od złamania biodra

Co piąta kobieta i co trzeci mężczyzna umiera w ciągu roku od złamania szyjki kości udowej spowodowanego osteoporozą: to gorsze wyniki niż po zawale serca. Chorzy na osteoporozę nigdy nie powinni przerywać terapii. Jednak COVID-19 zmusił...